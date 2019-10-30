Manisa tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda heyecan devam ediyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla zirvede yer alan Manisa Futbol Kulübü, 3. Lig 2. Grup'ta 15. sırada bulunan Payasspor'a konuk oldu. Manisa, Payasspor'u 3-2 mağlup ederek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda heyecan devam ediyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla zirvede yer alan Manisa Futbol Kulübü, 3. Lig 2. Grup'ta 15. sırada bulunan Payasspor'a konuk oldu. Manisa, Payasspor'u 3-2 mağlup ederek tur atladı. MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN