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tur atladı

Manisa tur atladı

30.10.2019, 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,15:31

'nın 4. turunda heyecan devam ediyor. 2. Lig 'ta 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla zirvede yer alan Futbol Kulübü, 3. Lig 2. Grup'ta 15. sırada bulunan Payasspor'a konuk oldu. Manisa, Payasspor'u 3-2 mağlup ederek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda heyecan devam ediyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla zirvede yer alan Manisa Futbol Kulübü, 3. Lig 2. Grup'ta 15. sırada bulunan Payasspor'a konuk oldu. Manisa, Payasspor'u 3-2 mağlup ederek tur atladı.

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