Onur yuvaya döndü

Karşıyaka'da sezon başında teknik direktör Mesut Toros'un raporu doğrultusunda sözleşme yenilenmeyen Onur Kıntaş, Soner Tolungüç'ün gelmesiyle takıma geri döndü.

Karşıyaka'da sezon başında teknik direktör Mesut Toros'un raporu doğrultusunda sözleşme yenilenmeyen Onur Kıntaş, Soner Tolungüç'ün gelmesiyle takıma geri döndü. Sol bekte görev yapan 27 yaşındaki futbolcu devre arasına kadar forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra başka hiç bir kulübe imza atmadığı için Onur Kıntaş'ın Ocak ayı transfer döneminde lisansı yenilenecek.



HER LİGDE OYNADI



2011 yılında yeşil-kırmızılı kulübün alt yapısına gelen ve 2012 yılında profesyonel olan Onur Kıntaş, Karşıyaka'da A Takımı'nda 78 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 175 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Tekrar yeşil-kırmızılı formayı giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğu belirten Onur Kıntaş, "En kısa sürede sahada arkadaşlarımın yanında olup Karşıyaka'nın başarısı için ter dökmek istiyorum. Bana bu formayı tekrardan giyme fırsatını veren tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım" dedi.



KAF-KAF AZ ATIP AZ YİYOR



Karşıyaka bu bu sezon oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kaf-Kaf, grubun hem en az gol atan hem de en az gol yiyen takımlarından biri. Yeşil-kırmızılı ekip 9 karşılaşmada 7 gol atarken rakip forvetlere de 7 kez gol izni verdi. Karşıyaka, grupta 5 gol atan Elazığ ve 6 golle Fatsa'dan sonra en az skor üreten ekip oldu. Az gol atan ve rakiplere az geçit veren KSK, kalesinde 3 gol gören Play-Off hattındaki Fethiye ile 6'şar gol yiyen lider Erokspor ve takipçisi Turgutlu'dan sonra yine Play-Off barajındaki Kocaeli ilea birlikte en az gol yiyen ekip durumunda.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ