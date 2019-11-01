Fenerbahçe'de Musa sürprizi

Sarı-lacivertliler, Al Nasr takımında forma giyen Nijeryalı golcü ismin peşine düştü. Sarılacivertlilerin Vedat Muriç'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.

Devre arası hücuma takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Ahmed Musa iddiası gündeme geldi. Sarılacivertlilerin Vedat Muriç'in yanına bir golcü aradığı konuşulurken yönetimin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve Ocak ayında da Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.



KİRALAMA DÜŞÜNCESİ



Fenerbahçe'nin Ahmed Musa'yı satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü belirtiliyor. Bu sezon 2 maçta şans bulup 1 asist yapan Ahmed Musa, Al Nasr'da 5 haftadır kadroya alınmıyor ve kulüp aradığı ifade ediliyor. Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde şans tanıdığı Mevlüt Erdinç'in bir türlü beklenen performansa gelememesi sebebiyle bu arayışın başladığı konuşulurken Ahmed Musa transferinin çok yakın olduğu belirtiliyor. Nijerya Milli Takımı'nda da 58 kez görev alan 27 yaşındaki oyuncunun milli formayla da 14 golü bulunuyor.



SADIK İLK 11'E DOĞRU



Fenerbahçe'nin Tarsus ile oynanan kupa maçında etkili futbolu ile dikkat çeken ve bir de gol atan Sadık Çiftpınar, ligde de 11 için göz kırptı. Bu sezon sadece 5-1'lik Konyaspor maçında 22 dakika süre alan oyuncunun bu hafta Kayseri deplasmanında forma giymesi sürpriz sayılmayacak. Bu arada maçta sakatlanan Adil Rami'nin kasığında yırtık tespit edildi.