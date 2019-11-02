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1. Lig’de zirve aşkına

1. Lig’de zirve aşkına
Giriş Tarihi: 2.11.2019

1. Lig'de liderlik hesapları yapan Akhisar evinde saat 19.00'da Adana Demir'i ağırlayacak. ise 14.00'te deplasmanda Hatayspor'la kapışacak

TFF 1. Lig'de bugün zirveyi yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Liderlik hesapları yapan ve oynadığı son 5 maçta aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor'a yenilen Akhisarspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Geçen hafta liderlik fırsatını kaçırdık. Bu kez hata yapmayacağız" dedi. Geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek 6. sıraya gerileyen Altay ise bugün deplasmanda zirve ortağı Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak ekranlara gelecek

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