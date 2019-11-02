İzmir seninle gurur duyuyor

Özel Kolej Karataraklı Anadolu Lisesi öğrencisi Göztepeli eskrimci Deniz Emre Şahin Adıyaman'da yapılan Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda flöre dalında şampiyon oldu

İzmirli milli eskrimci Deniz Emre Şahin Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Özel Kolej Karataraklı Anadolu Lisesi'nde 11. sınıfta okuyan Göztepe Kulübü'nün Eskrim Şubesi sporcusu Deniz Emre Şahin tüm rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı. Öğretmen baba ve memur annenin ortanca oğlu olan Deniz Emre Şahin 7 yıl önce ağabeyi Ali Şükrü Şahin'in teşvikiyle bu spora başladığını belirterek, "Bana destek olan ailem, okulum, öğretmenlerim ve çok sevdiğim Göztepe'de emeği geçen herkese teşekkürler.



HEDEF ULUSLARARASI BAŞARI



Hedefim bu şampiyonluğumu uluslararası başarılarla taçlandırmak" dedi. Göztepe Spor Kulübü Eskrim Şubesi yöneticisi Didem Dalan, 22 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı bu şampiyonada kürsünün en tepesine çıkan Emre'nin başarısının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Emre en az sporda olduğu kadar çok başarılı bir öğrencidir. Okulu da Deniz Emre'ye her zaman büyük destek oldu. Büyük dediğimiz kulüplerin hiçbirisi destek vermezken Göztepe kulübü eskrime yatırım yapıyor. Başta Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepeli yöneticilere de teşekkür ediyoruz. Kulüp bünyesindeki 8 sporcumuz da ilk 50 içine girmiştir. 4 sporcumuz ise olimpiyatlara katılmak için mücadele veriyor. Başarılarımızın devamı gelecek" dedi.



BU DAHA BAŞLANGIÇ



Zorlu rakiplerini yenerek flöre dalında Türkiye Şampiyonu olan Deniz Emre Şahin, Selanik'te yapılan şampiyonada da Kerem Öcal ve Tolga Erman ile birlikte ikinci olmuştu. Özel Kolej Karataraklı Anadolu Lisesi'nde okuyan Deniz, kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, "Bu daha başlangıç. Madalyalarımın devamı gelecek" dedi.