Menemen'in konuğu lider Ümraniye

TFF 1. Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenen, hafta içinde ise Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 kaybedip Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde lider Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenen, hafta içinde ise Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 kaybedip Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde lider Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sponts Max HD 2'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen sağ bek Semih teknik heyetin şans vermesi halinde forma giyebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı 1. kategori 30, 2. kategori 20, maraton ve misafir 10 TL olarak satışa çıktı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Ümraniyespor'u da yeneceğiz" dedi.