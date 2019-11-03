Fenerbahçe, Kayserispor virajında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kanarya, Kayserispor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı devam eden kaleci Harun Tekin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun ise 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.



TARAFTARLAR KORAY ŞENER'İ ANDI



Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon Galatasaray'la deplasmanda oynanan derbi öncesi tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'i andı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koray Şener'in ölümünün birinci yıl dönümünde Ülker Stadı'nda düzenlenen anma töreninde, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 UNIFEB) üyelerinin Şener'in kombine biletinin bulunduğu koltuğa çelenk ve karanfil bıraktığı ifade edildi.