Zekeriya Alp ile Ali Koç arasında ticari ilişki iddiası!

Trabzonspor'un dün akşam Göztepe'ye kötü hakem yönetimiyle 1 - 0 mağlup olmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında olduğu iddia edilen ticari ilişkiyi tartışıyor.

61saat.com'un haberine göre; Trabzonspor dün akşam Göztepe maçında, orta hakem Fırat Aydınus ve VAR Hakemi Koray Gençerler'in skandal yönetimiyle 1 - 0 mağlup olurken verilmeyen penaltı, çıkmayan kartlar bordo mavili camiada büyük bir öfkeye neden oldu.

Özellikle Sosa'nın ve Yusuf'un ayağına kasti olarak basılmasına rağmen kart bir yana faul bile çalmayan, Sörloth'a Göztepe ceza sahasında yapılan penaltıyı görmezden gelen orta hakem Fırat Aydınus ile bu pozisyonlarda Aydınus'u VAR'a çağırma gereği duymayan Koray Gençerler'in yönetimleri bordo mavili camiada büyük bir öfkeye yol açtı!

Trabzonsporlu taraftarların Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterirken, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ticari ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü!

61saat.com'un haberine göre; Zekeriya Alp'e ait Alpplas şirketinin en büyük müşterisinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Arçelik'in olması, Trabzonspor taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Bu iddia ilk olarak 25 Ağustos'ta yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar tarafından ortaya atılmıştı.

Bordo Mavili taraftarlar sosyal medyada bu olaya büyük tepki gösterirken, "MHK Başkanı, Koç'un taşeronu çıktı. Zekeriya Alp, kazancının büyük bölümünü Koç'tan kazanırken, hakemlerden nasıl adaletli bir yönetim sergilemesini isteyebilir! Fenerbahçe maçlarına bakın, Trabzonspor'un maçlarına bakın zaten fotoğrafı net bir şekilde bir şekilde görebilirsiniz." yorumlarını yaptılar.