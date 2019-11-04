Horoz evinde kayıp

Vasatın üstüne çıkamayan, gol pozisyonu üretmekte de zorlanan yeşil-siyahlılar, Hakan ve Kone’ye engel olamadı, hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek son veren Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı, iç sahada üst üste 4. mağlubiyetini aldı: 0-2.

SEBAHATTİN ALP

Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek son veren Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı, iç sahada üst üste 4. mağlubiyetini aldı: 0-2. 15. dakikada ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutunu kaleci Stackhowiak kontrol etti. 20'de kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Barrow'un çıkardığı topa Mehmet dokundu sonuç gelmedi. 25'te Zeki'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan ileri çıkan Oğuz'un kafa şutu üstten auta gitti. 41'de taçtan gelen topu ceza sahası sol aut çizgisinden Yatabare, Mert Hakan'ın önüne çıkardı. Mert Hakan'ın şutunda kaleci Stackhowiak ayaklarıyla gole engel oldu, Hakan Arslan, önünde bulduğu topu tamamladı: 0-1. Mücadelede ilk yarı bu skorla bitti.

EMRE DİREĞE NİŞANLADI

54. dakikada Denizliyispor'lu Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu üstten auta

çıktı. 67'de Sivasspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fernando'nun şutu Stackhowiak'tan döndü. Emre'nin tamamlamaya çalıştığı top üst direkte patladı. 85'te Recep'in serbest vuruştan yaptığı ortada Oğuz'un kafa vuruşu dışarıya gitti. 90+1. dakikada Sivasspor'da Emre'nin arapasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kone, sert bir şutla topu ağlara gönderdi, skoru belirledi: 0-2.



9 BİN TARAFTAR DESTEK VERDİ

Denizlispor'un istikrarsız sonuçları tribünleri eritti. Havanın iyi olmasıyla birlikte kış öncesi fırsatı kaçırmak istemeyen yeşil-siyahlı taraftarlar aileleriyle birlikte pikniği tercih edince maça fazla ilgi olmadı. Yaklaşık 9 bin taraftar takımlarına destek verdi. Denizlisporlu futbolcular, sahaya "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" yazılı pankart ve yüzlerinde maske ile çıktılar. Bir dönem Denizlispor'u çalıştıran Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcısı eski Denizlisporlu futbolcu Servet Çetin'e tribünler sevgi gösterilerinde bulundu.



ESTUPİNAN KADRO DIŞI, MEHMET 11'DE

Denizlispor'da, Sivas maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek, idmanlara katılmasına rağmen Oscar Estupinan'ı, hafta içinde İçel İdmanyurdu'yla oynanan kupa maçında olduğu gibi ligdeki Sivasspor mücadelesinde de kadroya almadı. Estupinan'ın antrenmanda sakatlandığı ve arka adalesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi. Özdilek, Sivas karşısında forvette Mehmet Akyüz'e şans verdi. Horozlar'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega sakatlığı nedeniyle görev yapmadı.



CEZALI SAPUNARU'NUN YERİNE OĞUZ YILMAZ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, sarı kart cezalısı olan ve defansın göbeğinde görev yapan Cristian Sapunaru'nun yerine iki haftadır yedek kulübesine mahkum kalan Oğuz Yılmaz'ı sahaya sürdü. Özdilek göreve başlamasıyla birlikte, Oğuz'un yerine stoperde Mustafa Yumlu'ya forma vermişti. İkili ilk kez birlikte defansın göbeğinde oynadı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçında ilk 11'de şans verdiği Fernando Dos Santos ve Razack Traore'yi yedek soyundurdu, Erdoğan Yeşilyurt ve Fatih Aksoy'u oynattı.



KALECİ TOLGAHAN, DOSTLARIYLA HASRET GİDERDİ

GEÇEN sezon Sivasspor'da oynayan Yukatel Denizlispor'un yedek kalecisi Tolga- 21 han Acar, maç öncesi Sivassporlu takım arkadaşları ile sohbet etti. İyileşmesine rağmen hazır olmadığı için kadroya alınmayan Hugo Rodallega, kale arkasından maçı izledi.