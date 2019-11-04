İrem Yaman'dan muhteşem başarı

Balıkesirli milli tekvandocu İrem Yaman, İtalya’nın Bari şehrinde gerçekleştirilen G-4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya aldı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için avantaj yakaladı

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen G-4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'na Balıkesirli sporcumuz Milli tekvandocu İrem Yaman tam anlamıyla damga vurdu. Yaman, 213 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada altın madalya kazandı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda avantaj elde etti.



ASKER SELAMINI ÇAKTI

İrem Yaman, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Fransa'dan Laurygan Celin'i, çeyrek finalde Polonya'dan Patrycju Adamkiewicz'i, yarı finalde Belçika'dan Raheleh Asamani'yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde son 2 Olimpiyat Şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 22-9 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. İtalya'da İstiklal Marşımızı okutan İrem Yaman, asker selamıyla altın madalyasını kahraman Mehmetçiğe armağan etti. Şampiyonanın ilk gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonunda 2 altın ve 1 gümüş madalyaya ulaştı.



SUAT SALGIN