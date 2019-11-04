Trabzon'da rüya bitti

Bordo-mavililer 258 gün sonra evinde mağlubiyet üzüntüsü yaşadı

Sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor zirve yolunda sert bir darbe alırken 258 günlük rüya da sona erdi. Bordo- mavililer, en son geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sahasında oynadığı 10'ncu maçında Göztepe'ye 1-0 yenilerek evindeki yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

DOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yine ilginç bir paylaşımda bulundu. Geçen haftaki Başakşehir beraberliği sonrası "Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" diyen Doğan bu kez "Defalarca uyardık. Dinlemediler. Aynı suda iki kere yıkanılmaz dedik, anlamadılar. Bundan sonra kendileri düşünsün" dedi.