Altınordu keyifsiz

TFF 1. Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 2 puan toplayan ve düşme hattında yer alan Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Göz Balıkesirspor maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor

TFF 1. Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 2 puan toplayan ve düşme hattında yer alan Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Göz Balıkesirspor maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Kırmızı-lacivertli ekibin banko isimlerinden gurbetçi Muhammed Mert ve alt yapıdan yetişen oyuncusu Oğulcan Ülgün'ün İstanbulspor maçında aldıkları darbeler yüzünden akımla birlikte çalışmalara katılmadı.



BUGÜN BELLİ OLACAK



Bu iki oyuncunun Ege derbisi öncesi son durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı bildirildi. Sakatlıkları devam eden Kemal Rüzgar ve stoper Mehmet Enes Sığırcı da uzun süredir forma giyemiyor. Balıkesir deplasmanında bu oyuncuların forma giymemesi halinde İzmir ekibinin teknik heyetinin tecrübeli oyuncu Berkay ve genç Burak İnce'ye görev vermesi bekleniyor. Altı haftadır kazanamayan ve 6 puanla 16. basamakta yer alan Altınordu, zirve mücadelesi veren Balıkesirspor önünde maçı galibiyetle bitirip kötü gidişine son vermek istiyor.