Bal-Kes mucizesi

İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'deki son maçında Bursaspor ile golsüz berabere kalan Ekol Göz Balıkesirspor ikinci sıraya yerleşirken, Süper lig hayalleri kurmaya başladı.

İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'deki son maçında Bursaspor ile golsüz berabere kalan Ekol Göz Balıkesirspor ikinci sıraya yerleşirken, Süper lig hayalleri kurmaya başladı. Bal- Kes bu hafta evinde Altınordu'yu ağırlayacak. Sahasında 5'te 5 yapan ve en başarılı takım olarak dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, İzmirli rakibini yendiği takdirde Süper Lig yolunda önemli bir adım daha atacak.

CİDDİ RAKİPLER BEKLİYOR

10 maçta 17 puana ulaşan, mucizeyi gerçekleştiren ve teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde şaha kalkan Ekol Göz Balıkesirspor, ilk devrenin kalan 7 haftasında kritik maçlara çıkacak. Sıkıntılı süreçlerden geçen, eski borçlar ve hacizlerle uğraşan kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Altınordu, Menemenspor (D), Hatayspor, Karagümrük (D), Akhisarspor, Eskişehirspor (D), Osmanlıspor'la oynayacak.

ÜMİT YÖNEY