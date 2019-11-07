Denizli moral arıyor

Beşiktaş maçını dönüm sınavı olarak gören Denizlispor’da başkan yardımcısı Atilla, “Karamsar olmaya gerek yok. 11puanımız var ve ilk devrede 7 maç daha oynayacağız. Takımımıza çok güveniyoruz” dedi

Spor Toto üper Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiren Yuketel Denizlispor'da Beşiktaş maçı, yaraları sarma maçı olarak görülüyor. 'Beşiktaş maçı bizim için çok ciddi bir sınav' diyen başkan yardımcısı Taner Atilla, zorlu maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Atilla, " Sivasspor maçını kaybettik diye durumumuz çok kötü anlamına gelmiyor. Moralimizi bozmayacağız. Sakat futbolcularımız da dönecek. Beşiktaş gibi zor bir rakibe karşı oynayacağız. Ona göre de hazırlıklarımızı da yapacağız. Takımın motivasyonunu bozmamak adına da çalışma yapmak durumundayız. Karamsarlığa kapılmamamalıyız. Paniğin faydası olmaz" diye konuştu.



'EKSİKLERİMİZ BELİMİZİ BÜKTÜ'



Başkan Yardımcısı Atilla, "Sivasspor maçındaki futbolu hocamız Mehmet Özdilek'e fatura edemeyiz. Eksiklerimiz vardı. Ona bağlıyoruz. Önceki dönemde de Fenerbahçe maçında haksız şekilde kaybettik. Hocamızın başarılı olup olmadığını şu anda konuşmak erken. 11 puanımız var ve işimize bakıyoruz. Camia olarak bütünleşmeye ihtiyacımız var. Kalan 7 maçta mutlaka puanlar almak durumundayız. Bu da moral ve motivasyonla olur" dedi.



BARROW ARANIYOR



Denizlispor'un, İngiliz ekibi Reading'ten kiraladığı hücum oyuncusu Barrow beklentilerin uzağında kaldı. 10 maçta banko görev yapan ve 806 dakika sahada şans bulan Gambiyalı oyuncu, sadece 1 gol atabilidi. Antalyaspor maçında attığı golün dışında takıma katkı sağlayamayan Barrow'un performansı kafalarda soru işaretleri yarattı.



ÖZDİLEK'TEN SIKIYÖNETİM



Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Mehmet Özdilek'in isteği üzerine idman sahasını çeviren tel örgüler branda ile kapatıldı. Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde zorlu Beşiktaş maçına odaklanan yeşil-siyahlılar, Özdilek'in isteği ile dış dünya ile bağını kesti. Özdilek, antrenman sahasını çevreleyen tel örgülerin üzerini branda ile kapattırdı. Böylece antrenmanların ve taktik çalışmaların dışarıdan takip edilmesi tamamen engellenmiş oldu. Branda yönetimin idmanları takip ettiği bölüme de çekildi. Hocanın dışarıdan müdahale olmaksızın antrenmanlar gerçekleştirmek için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

ARTIK YARGIDA



Eski yöneticilerle yaşanan olay sonrası konunun artık adli sürece taşındığını kaydeden Taner Atilla, Denizlispor'un kötü reklam olduğu konuyu şöyle özetledi:

"Keşke yaşanmasaydı. Türk futbolundan tekrar özür diliyoruz. Camiada eski başkanlar, yöneticiler güç birliği yapabilmeli. Üzücü bir durum yaşandı. Eski başkanımız keşke ayrı bir basın toplantısı yaparak eleştirilere cevap verebilseydi."

SEBAHATTİN ALP