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ile arasındaki maç ne zaman? Saat kaçta? ?

Kadın A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasındaki maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

07.11.2019, 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019,12:56

A , A Grubu 5. maçında yarın ile karşılaşacak. 'de 'nda gerçekleşecek olan maç saat kaçta başlayacak? ? ile kadın milli takımlarında hangi oyuncular oynayacak? İşte tüm detaylar...

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında yarın Hollanda ile İzmir'de karşılaşacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden Hollanda ile yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası yolunda kıran kırana geçecek bu önemli mücadele 08 Kasım 2019 Cuma günü 19'da a Spor'da yayınlanacak.

İki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.

Sırbistan'dan Jelena Cvetkovic'in düdük çalacağı müsabakada aynı ülkeden Danijela Stojanovic ve Ivana Jovanovic de yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İpek Kaya (Metz), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Ebru Topçu, Medine Erkan, Kezban Tağ (ALG Spor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt)

Orta Saha: Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Sevgi Çinar, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Selen Altunkulak (Olympique Marsilya), Birgül Sadikoğlu (Konak Belediyespor), Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Büşra Barut (Nordsjaelland), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara (Vikingur)

Forvet: Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Metz), Aycan Yanaç (Frensdorf)

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