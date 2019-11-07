Melis destan yazıyor

Türkiye’nin ilk ve tek FIFA kokartlı hakemi İzmirli Melis Özçiğdem bugün Norveç ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak olan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakasını yönetecek

Futbolda İzmirli hakem Melis Özçiğdem destan yazmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek FIFA korkartlı hakemi olan Özçiğdem, bugün Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A Grubu'ndaki Norveç ile Kuzey İrlanda maçını yönetecek. Viking Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak maç dünyada birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanacak. Özçiğdem'in yardımcıları, Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk olacak. 12 yaşında dayısının teşviki ile futbola başlayan Çiğdem, bir dönem Altay, Buca Belediyespor kadın futbol takımlarında forma giydikten sonra hakem olmaya karar vermiş.



FIFA'NIN GÖZDE HAKEMİ



Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olan Melis Çiğdem 16 yıl değişik kulüplerde ve milli takımda futbol oynadıktan sonra hem hakemlik eğitimi aldı, hem de beden eğitimi öğretmenliği yaptı. 14 yıldır hakemlik kariyerini sürdüren Melis, son 6 yıldan beri de FIFA kokartlı hakem olarak Avrupa'da maçlara çıkıyor. FIFA kategorisinde 1. sıraya kadar yükselen Melis Özçiğdem, kadın futbolunun dünyada büyük ilgi gördüğünü ve erkeklerin maçlarından bile daha fazla taraftar çektiğini belirterek, "Hem kadın hem erkek futbolunda daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. 4 milyonluk Hırvatistan Dünya Kupası'nda final oynadı ve ikinci oldu. Biz 81 milyonluk bir ülkeyiz ve futbola aşığız o nedenle daha iyi şeyler yapabilmeliyiz" diye konuşuyor.



KARİYERİ ÇOK PARLAK



Futbolculuk hayatının ardından hakemliğe başlayan İzmirli Melis Özçiğdem, Türkiye'de Kadınlar 1. Lig Play-Off finallerinde görev alırken Süper Lig'de de ilave hakemlik yaptı. Konya-Beşiktaş maçında ilave hakem olarak sahada görev alan Özçiğdem, UEFA'da geçen yıl 17 yaş Avrupa Şampiyonası'nda yarı final ve final maçına çıktı. 5 yıldır FIFA hakemi olan 36 yaşındaki Melis, FIFA Kadınlar Dünya Kupası Grup maçlarında İsveç-Macaristan, Finlandiya-İsrail müsabakalarını yönetti. Melis, UEFA Kadınlar Şampiyonası'nda sık sık görev alarak ülkemizi temsil ediyor.