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Potanın Perileri’nin ilk rakibi Sırbistan

Potanın Perileri’nin ilk rakibi Sırbistan
Giriş Tarihi: 7.11.2019

A 'nın E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya'yla yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya'yla yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Milliler 14 Kasım'da deplasmanda Sırbistan ve 17 Kasım'da ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak. Ceyhun Yıldızoğlu'nun baş antrenörlüğünü yaptığı kadroda şu isimler bulunuyor: Ayşegül Günay Aladağ (Kayseri), Kübra Erat (Elazığ Özel İdare), Melis Gülcan, Cansu Köksal, Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Irene Stokes (F.Bahçe), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü (G.Saray), Gizem Yavuz (İzmit), Pelin Bilgiç, Damla Gezgin (Ormanspor), Merve Aydın (Nantes).

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