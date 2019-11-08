A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar önce 14 Kasım'da İzlanda daha sonra ise 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak.
Milli takımımız EURO 2020 elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Ay-Yıldızlılar önce 14 Kasım'da İzlanda daha sonra ise 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak.
Milli takımımızın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
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