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A 'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

08.11.2019, 20:53 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019,20:54

A 'nın 'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar önce 14 Kasım'da İzlanda daha sonra ise 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak.

Milli takımımız EURO 2020 elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ay-Yıldızlılar önce 14 Kasım'da İzlanda daha sonra ise 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak.

Milli takımımızın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

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