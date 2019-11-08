Akhisar’a uyarı

TFF 1. Lig'de son 4 maçta tek galibiyetle yetinince zirveden inip lider Hatayspor'un 3 puan gerisine düşen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak sert çıktı

TFF 1. Lig'de son 4 maçta tek galibiyetle yetinince zirveden inip lider Hatayspor'un 3 puan gerisine düşen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilk yarının sonlarına yaklaştıklarını, maksimum puanı toplamaları gerektiğini söyledi. Akhisar'da Adana Demirspor maçında sakatlanan Cocalic'in yetişmesi zor. Burhan'ın durumu ise maç günü netleşecek.



EN KRİTİK RANDEVUYA ÇIKIYOR



Bu hafta kendileri gibi 17 puan toplayan eski takımı Erzurum BŞB karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan Altıparmak, "İlk yarının sonlarına geliyoruz. Önemli rakiplerimizden biriyle deplasmanda oynayacağız. Hedefimiz her maç olduğu gibi kazanmak. Çok iyi ve kendi sahasında çok etkili oynayan bir takımla karşılaşacağız" dedi. "Biz de oyun ve pozisyon anlamında çok iyi durumdayız" diyen Altıparmak, "Son haftalardaki futbol gerçekten çok iyi, çok pozisyona giriyoruz. Sadece bunları sonuca yansıtamadık. Erzurum'da gireceğimiz pozisyonları değerlendirip kazanmak istiyoruz" dedi.



BURHAN UMUTLU



Akhisarspor'un yıldız ismi Burhan Eşer, antrenman öncesi iddialı konuştu: "Erzurum maçı bizim için önemli viraj. Şampiyonluk yaşadığımız bir camia. Onlar da son haftalarda iyi bir form yakaladı. Tabi bizim hedefimiz şampiyonluk. İnşallah oradan mutlu bir şekilde döneceğiz. Galibiyet alarak milli araya güzel ve mutlu girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



MERT NOBRE'YE SÜRPRİZ YAŞ GÜNÜ



Akhisarspor'da, dünkü antrenman öncesi teknik dirketör yardımcısı Mert Nobre'ye sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı. 39 yaşına basan Nobre, pastasını teknik direktör Mehmet Altıparmak ile beraber kesti. Altıparmak, bir dilim pastayı, yardımcısı Nobre'ye ikram ettikten sonra tüm futbolcular ile fotoğraf çekildi, galibiyet sözü verildi.