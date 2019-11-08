Fenerbahçe çıkış arıyor

Süper Lig'de üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'yı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olan F.Bahçe, bugün Kasımpaşa'yı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Kanarya Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Pavelka, Thiam ve Heintz'ın sakatlığı sürerken cezalı Quaresma görev alamayacak.

33. KEZ OYNUYORLAR



Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugün 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini F.Bahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.



13 MAÇTIR YENİLMİYOR



Fenerbahçe Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında 13 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 11'inden galibiyetle ayrılırken, iki maç beraberlikle bitti. Bu maçların 12'sinde Kasımpaşa ağlarına 35 gol gönderen sarı-lacivertli takım rakibine ligde 29 Eylül 2012'den bu yana kaybetmiyor.