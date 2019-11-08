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Karşıyaka kendi rekorunu egale etmenin peşinde

Karşıyaka kendi rekorunu egale etmenin peşinde

08.11.2019, 16:26

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için parkeye çıkacak.

Sezona çok iyi bir giriş yapan İzmir ekibi, bu hafta son sıradaki Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir'i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Phoenix Brüksel'i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.

DHA

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