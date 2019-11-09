Altınordu'da Okan kayıp

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Ekol Göz Balıkesirspor maçına odaklanan ateş hattındaki Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Okan Deric bu sezon görev yaptığı altı karşılaşmada gol atma başarısını gösteremedi

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Ekol Göz Balıkesirspor maçına odaklanan ateş hattındaki Altınordu'da, orta saha oyuncusu Okan Derici, ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçırıp 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli orta saha futbolcusu henüz gol atma başarısı gösteremeyerek eski günlerini arattı. Kurmaylar teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Okan Derici'den skora katkı sağlamasını bekliyor. 2016-17'de yarım sezon oynadığı Altınordu'ya geçen sezon devre arasında dönen Okan, 18. haftada İzmir'de 1-0'lık zaferle sonuçlanan Ekol Göz Balıkesirspor maçında 71. dakikada oyuna girip, 88. dakikada frikikten rakip fileleri sarsmıştı. Okan Derici, Altınordu formasıyla rakip fileleri 9 kez havalandırma başarısını gösterdi.



SİFTAH YAPACAK



Öte yandan galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Altınordu kötü gidişine Balıkesirspor deplasmanında son vermek istiyor.