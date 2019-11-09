Çilingir Jerome

Göztepe'nin yarın karşılacağı Yeni Malatya maçında en büyük kozu Cameron Jerome olacak. Geçen sezon attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle Göztepe’yi Süper Lig’de tutan Jerome, Trabzon maçında da kilit açtı

Göztepe'nin yarın karşılacağı Yeni Malatya maçında en büyük kozu Cameron Jerome olacak. Geçen hafta Trabzon deplasmanında sarıkırmızılı ekibe zaferi getiren golü kaydeden İngiliz golcü geçen sezon da kritik maçlarda attığı gollerle İzmir ekibini ligde bırakmıştı.



BUHRANDAN ÇIKARDI



Jerome, yine geçen sezon Göztepe'nin 3-2 kazandığı Konyaspor maçında 1 gol bir asist kaydederken Beşiktaş (2-0) ve Ankaragücü (3-0) galibiyetlerinde ise fileleri 1'er kez havalandırmıştı. Jerome sarı-kırmızılı ekibin en kritik döneminde de 2-0 kazandığı Başakşehir ve 3-3 sona eren Sivasspor maçında da 1 gol, 1 asist kaydederek sarıkırmızılı ekibe altın değerinde bir puan kazandırdı.



GÖZ-GÖZ'ÜN CAN SİMİDİ



Yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanan ancak Eren Derdiyok'un transferiyle yedek kulübesine çekilen Cameron Jerome, mevkidaşının olumsuz performansı sonrası yeniden onbirde yer bulmayı başardı. 5. haftada oynanan Konyaspor maçıyla formayı kapan Jerome, son 6 maçta banko olarak ilk 11'de oynadı.



ÖZTEKİN SEFERBERLİĞİ



Göztepe'de yeni teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle birlikte takımda şans bulamayan yıldız isim Yasin Öztekin'e gün doğdu. Geçen sezon attığı 8 gol ve yaptığı 2 asistle takımın en skorer oyuncusu olan Yasin, geçen yıldan bu yana teknik direktörler Kemal Özdeş ve Tamer Tuna ile yıldızı barışmadığı için kadroda yer bulamıyordu. Ancak elindeki mevcut kadronun tamamından verim almaya niyetli olan yeni teknik direktör İlhan Palut planlarına Yasin'i de dahil etti.



IKINCI YARI SAHADA



İlhan Palut, Yasin'i yeniden kazanmak için yıldız kanat oyuncusuyla özel görüşmeler yapıyor. Malatya maçında da yedek oturması beklenen Yasin skora göre ikinci yarıda oyuna girerek kendisini gösterme fırsatı bulacak.



TRİBÜNLER DOLACAK



Göztepe'nin yarın Doğanlar Stadı'nda saat 14.00'te karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçında 12. adamı olan taraftarı tribünde her zamanki gibi yerini alacak. Sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarında tribünleri tıklım tıklım doldurarak takıma muhteşem bir destek veren taraftarlar Malatya maçının biletlerini tamamen tüketti. Yarınki maçta Doğanlar'da Göztepe karnavalı yaşatacak olan taraftarlar, yeni teknik direktör İlhan Palut'a da müthiş bir karşılama hazırlıyor.



GASSAMA BELİRSİZ



Göztepe'de Yeni Malatya sınavı öncesi Gassama seferberliği yaşanıyor. Trabzonspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın tedavisi sürerken yarınki maçta forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Gassama, sağlık heyetinin onay vermesi halinde teknik direktör İlhan Palut tarafından sahaya sürülecek. Aksi halde ise sağ bek pozisyonunda Murat Paluli görev yapacak. Ayrıca Göztepe'de cezalı durumuna düşen Mossoro ve sakatlığı süren Poko da yarın forma giyemeyecek