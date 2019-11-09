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Kadın Milliler İzmir’de dağıldı

Kadın Milliler İzmir’de dağıldı
Giriş Tarihi: 9.11.2019

A , A Grubu'ndaki beşinci maçında 'ya 8-0 mağlup oldu. Hollanda gruptaki 5. maçında 5. galibiyetini alırken, 1 puanda kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda'ya 8-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 26. dakikasında Van de Sanden'in golüyle 1-0 öne geçen Hollanda, 31. dakikada penaltıdan Spitse ve 45+1. dakikada Miedema'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maçın 56, 68 ve 73. dakikalarında Van de Donk, 62. dakikada Miedema ve 90+1. dakikada Spitse ile 5 gol daha bulan Hollanda, müsabakadan 8-0 galip ayrıldı. Hollanda gruptaki 5. maçında 5. galibiyetini alırken, Türkiye 1 puanda kaldı.

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