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’da sesleri

Kartal’da Fabri sesleri
Giriş Tarihi: 9.11.2019

'ta her ne kadar yönetim devre arasında 'u takımda tutacağını açıklasa da siyah-beyazlıların eski file bekçisi gündemdeki yerini koruyor.

Beşiktaş'ta her ne kadar yönetim devre arasında Lorius Karius'u takımda tutacağını açıklasa da siyah-beyazlıların eski file bekçisi Fabri gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlıların 2016-17 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta önemli katkısı bulunan İspanyol kalecinin de yeniden Beşiktaş'a dönmek istediği gelen haberler arasında. Fulham'a satılan Fabri, takımının Premier Lig'den düşmesi sonrası İspanya'nın Mallorca takımına kiralanmıştı.

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Ancak tecrübeli file bekçisi burada sadece 1 maça çıkarken Kartal'ın yeni yönetimine haber yolladı. UEFA'da 10 gol yiyerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ın Fabri'yi yeniden yuvaya döndürme hesapları yaptığı öne sürülürken bu konuda Abdullah Avcı'nın raporu bekleniyor. Fulham'ın da Fabri transferi için zorluk çıkarmayacağı konuşuluyor.

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