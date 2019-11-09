Şenol Güneş: 2022 benim için final olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğindeki "Ortak hayalleri tasarlamak" konu başlıklı oturumda yaptığı açıklamada emeklilik sinyali verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğindeki "Ortak hayalleri tasarlamak" konu başlıklı oturumda yaptığı açıklamada emeklilik sinyali verdi. Hem Euro 2020 hem de kariyeri için önemli ifadeler kullanan Güneş "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" dedi.



G.SARAY'A ÜZÜLDÜK



Sporun ortak noktada birleşebilmek adına önemine değinen Güneş, "G.Saray'ın mağlubiyetine üzüldük. Pas yaparak oynama anlayışında futbolun has özelliklerini kaybettik. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Bir Messi oluşturamıyoruz. Biz yaratıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her alanda başarılı olabiliriz" diye konuştu.