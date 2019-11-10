Altınordu zor virajda

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altınordu bugün zorlu Ekol Göz Balıkesirspor deplasmanında üç puan için mücadele edecek. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak.

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altınordu bugün zorlu Ekol Göz Balıkesirspor deplasmanında üç puan için mücadele edecek. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Ege derbisini hakem Turgut Doman yönetecek. Ligde 5 puanla 17. sırada bulunan Altınordu, bu sezon çıktığı 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 3 puanla tanışamadı. Kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 6 karşılamada da galibiyet yüzü görmezken, zinciri kırmak istiyor. Zirve mücadelesi veren Balıkesir, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçın hepsini kazanarak iç sahada lider durumda bulunuyor. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Malle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Mertcan maç kadrosuna alınmadı.