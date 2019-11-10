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Buca FK kayıplarda

Buca FK kayıplarda
Giriş Tarihi: 10.11.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Play-Off hattındaki , deplasmanda 'a Recep, Muhammet ve Sırat'ın attığı gollerle 3-0 yenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Play-Off hattındaki Ci Group Buca, deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'a 3-0 yenildi. Bu sezon dışarıda 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak taraftarlarını üzdü. Maça ev sahibi Sultanbeyli iyi başladı. 9. dakikada Bilal'in ara pasında Recep, kaleci Ceyhun'u avladı: 1-0. 39'da İlker'in ortasında Muhammet güzel vurdu: 2-0. 49'da Fatih'in ara pasında Sırat'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 55'te Fuchs'u geçen Sırat, yerden düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0. 85'te Buca'dan Nihat kırmızı kart gördü. Maçı Buca 3-0 kaybetti.

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