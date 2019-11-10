Derbide olay çıktı

Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde 14 yıl sonra birbirlerine rakip olan Göztepe ile Karşıyaka arasındaki maçta olaylar çıktı. Taraftarların salon dışına çıkartıldığı maç yaklaşık 6 saat sonra tamamlanabildi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka'yı 14 yıl sonra karşı karşıya getiren maça olaylar damga vurdu. Son olarak 6 Mart 2005'te Sultanlar Ligi'nde karşılaşan iki takımın mücadelesi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu'nun konuk Karşıyaka taraftarlarına getirdiği deplasman yasağı, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in girişimleriyle kalkarken, taraftarlara açık oynanan derbi henüz ilk sette durdu. İzmir Emniyeti'nin yoğun güvenlik önlemleri aldığı maça kontenjan gereği maça 250 Karşıyaka taraftarı alındı. İki takım arasındaki mücadele taraftarların yoğun tezahüratları ile başlarken mücadele fanatiklerin neden olduğu olaylar sebebiyle skor 25-24 KSK lehineyken durdu.



GERİLİM HİÇ DİNMEDİ



Olayların sonlanması için hakem uyarıda bulundu ancak taraftarların sahaya yabancı madde atmaya devam etmesi sonrasında salon boşaltıldı. Göztepeliler salondan çevik kuvvet eşliğinde çıkartılırken İzmir Emniyeti Karşıyaka taraftarlarını da çıkartmak için yaklaşık 1.5 saat ev sahibi taraftarların dağılmasını bekledi. Gerginlik nedeniyle 14.30'da başlayan karşılaşma mücadele 6 saat sonra yeniden yeniden başladı. Maçı Karşıyaka 3-1 kazandı. Hakemlerin maçı tatil etmemesi ve sporcuları saatlerce salonda bekletmesi ise tepkilere neden oldu.



BİR TARAFTAR GÖZALTINDA



Salonun içi ve çevresinde yüzlerce emniyet mensubu görev yaptı. Taraftarlar uyarılara rağmen ilk set boyunca karşılıklı küfürlü tezahüratlar yaptı. Maçta henüz ilk sette 2 kez anons yapıldı. Tribününden yabancı madde atılmaya devam edilince hakemler soyunma odasına gitti. Önce Göztepe, sonra KSK taraftarları salondan çıkarıldı. Voleybolcular ise salonda saatlerce bekledi. Bu esnada emniyet güçleri Göztepeli bir taraftarı gözaltına aldı. Olaylar salon dışında da sürdü. Karşıyaka Voleybol Şubesi Başkanı Berkan Ergüven, "Olayı biz çıkarmadık. Sonuç ne olursa olsun mahkemeye gideceğiz" diye konuştu.