Kartal mı, horoz mu?

Süper Lig'de haftanın kritik maçında Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak

Süper Lig'in 11. haftasında bugün Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Evinde 16 maçtır yenilmeyen Kara Kartal bu başarılı grafiğini sürdürmeyi amaçlarken Ege ekibi Yukatel Denizlispor ise güçlü rakibini 15 yıl sonra ilk kez yenmeye çalışacak



DORUKHAN YOK



Süper Lig'de 11 puanla ateş hattında yer alan yeşil-siyahlı ekip, bu maça büyük önem veriyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Bu sezon ligde 4 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, cezası nedeniyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı. Sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Braga maçı için kadroya alınmayarak dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby de şans bulmaları halinde forma giyebilecek. Horoz'da sakat olan Estupinan dışında eksik bulunmuyor.



NORWİCH CİTY VİDA'YI İSTİYOR



Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Vida Norwich City'nin gündemine girdi. Readnorwich adlı internet sitesi 'Norwich City Vida ile sözleşme imzalamalı mı?" şeklinde bir anket başlatırken, katılanların yüzde 74'ü 'Evet' seçeneğini işaretledi. Sitede kulübün bu oyuncuyu almak için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı belirtilirken bir başka İngiluz ekibi West Ham da başarılı savunmacı için nabız yokluyor. Kara Kartal'ın devre arası transfer politikasını Vida'nın ayrılışına göre şekillendireceği gelen haberler arasında. Bu sezon 13 maçta bin 63 dakika sahada kalan Vida, bu süre içinde 2 kez rakip fileleri sarmayı başardı.