Fener'den Ngamaleu harekatı

Haftayı Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan şampiyon adayı F.Bahçe, Y. Boys'tan Nicolas Ngamaleu ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler Young Boys forması giyen 25 yaşındaki yıldız ismi transfer etmek istiyor

Haftayı Kasımpaşa galibiyeti ile kapatan F.Bahçe, transfere ağırlık verirken İsviçre'nin Young Boys takımında görev alan sağ kanadı Nicolas Moumi Ngamaleu'nun gündeme alındığı öne sürüldü. Kanarya'nın kanada takviye yapmasına kesin gözle bakılırken 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde temasa geçileceği bildirildi.

TOPLAM 8 GOL KAYDETTİ

Listedeki Kamerunlu yıldız bu sezon ligde 4, kupada 4 olmak üzere toplam 8 kez rakip fileleri sarsarken ayrıca yaptığı asistlerle de büyük katkı koydu. Son üç sezondur Young Boys formasını giyen Ngamaleu'nun kulübüyle 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor. F.Bahçe'nin Sportif Direktörü Comolli'nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği oyuncunun kiralık olarak Ocak ayında transfer edilmesi bekleniyor. Maolida'ya onay yok Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bir başka önemli isim olan Myziane Maolida'ya teknik direktör Ersun Yanal'dan tarafından onay verilmediği bildirildi. Daha önce 20 yaşındaki golcünün kiralanacağı öne sürülse de futbolcunun Muriç'e destek olacak forvet olmadığına karar verildi.