Fethiye takıldı

Anıl'In kırmızı kart görmesiyle 34 dakika 10 kişi oynayan lacivert-beyazlılar, 90+4’te Metin ile bir de penaltı atışından yararlanamadı, 3 maçlık galibiyet serisini bozdu 2 puan kaybetti

3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçını kazanan, 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve zirve yarışına ortak olan Fethiyespor, sahasında Kozanspor FK'ya diş geçiremedi, şampiyonluk yolunda 2 puan bıraktı: 0-0. 5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Furkan'ın ortasında, Rıza'nın ceza alanı için kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı. 21. dakikada İbrahim'in ortaladığı topla ceza alanında içinde buluşan Fatih Üge gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 25. dakikada Mert Özmen'in sağdan ceza alanına ortaladığı topla buluşan Halil'in vuruşu ile dışarıya gitti. 45. dakikada Turgay'ın güzel ortası ile ceza alanı içinde topla buluşan Sabri vurdu, top savunmaya çarpıp kornere çıktı. BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

56'da Anıl Gir, rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını gördü, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 74'te Anıl'ın ortasında Halil kafayı vurdu, kaleci Onur Bulut topu güçlükle kurtardı. 90+4. dakikada ceza alanında Anıl Arıcıoğlu düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Metin, topu üsten auta vurdu, maç 0-0 bitti. ERDOĞAN CANKUŞ