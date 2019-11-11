Manisa doludizgin

Adım adım TFF 1. Lig’e koşan siyah-beyazlı takım, Serdar Deliktaş’ın golüyle devreyi önde tamamladı İkinci devrede sahneye Çağrı Giritlioğlu çıktı, galibiyeti sigortaladı konuk takım zirveye sıkı sıkı yapıştı

2. Lig Beyaz Grup'ta adım adım şampiyonluğa ilerleyen lider Manisa FK, Afjet Afyonspor deplasmanında 2-0'lık zafere imza attı. 5. dakikada Mehmet Tosun'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ömer'de kaldı. 37. dakikada Çağrı'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar, kafayla topu ağlara bıraktı: 0-1. İlk yarı 1-0 sona erdi. 49. dakikada Onur'un sağ kanattan yaptığı ortada Zahit'ten önce kaleci Mehmet Doğan, topu kontrol etti.



ÇAĞRI SAHNEYE ÇIKTI

62. dakikada Çağrı'nın kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü. Çağrı'nın gol denemesinde meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 65. dakikada fark ikiye çıktı. Bu dakikada rakibin kısa pasında topu önünde bulan Çağrı, sol ayağıyla topu ağlara yolları: 0-2. 90. dakikada Onur'un pasında Ferhat kaleci ile karşıya kaldı. Ferhat'ın vuruşunda kaleci Mehmet Doğan mutlak bir gole izin vermedi ve topu kornere çeldi. Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manisa FK sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak namağlup unvanını sürdürdü.

CÜNEYT HASÇELİK