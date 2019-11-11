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Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor
Giriş Tarihi: 11.11.2019

A , 'nde Perşembe günü 'da İzlanda, Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da start verecek.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da start verecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ekibimiz ilk antrenmanını akşam saatlerinde aynı tesislerde gerçekleştirecek. Türkiye-İzlanda karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da saat 22.45'te oynanacak.
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