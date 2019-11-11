Salihli’nin milli gururları

Ay-yıldızlı formayla Dünya 3.’lüğü ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın milli sporcuları ödüllendirildi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ay-yıldızlı formayla destan yazan Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın milli sporcularını altınla ödüllendirdi. Kazakistan'da yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan milli takımın ve Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk ile Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda şampiyon olan Aysun Ağdeve, Sümeyye Demir ve Duygu Dirgen'i tebrik ederek altınla ödüllendirdi.



HİLAL ÖZTÜRK RÜZGARI

Milli takımın ve Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Çekya'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası, Almanya'da yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Romanya'da yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya, Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya ve Kazakistan'da yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Kayda, "Ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden milli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Göstermiş oldukları bu üstün başarılar diğer gençlerimiz için de örnek teşkil etmektedir. Dileğimiz bundan sonraki gerek Avrupa, gerekse Dünya Şampiyonası'nda derece almaları ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeleridir" diye konuştu.

EMRE SAÇLI