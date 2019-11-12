Altınordu umut verdi

TFF 1. Lig'de deplasmanda zirve yarışı veren Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, 3 puan alamamasına rağmen, sergilediği futbolla gelecek haftalar adına camiaya umut verdi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda zirve yarışı veren Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, 3 puan alamamasına rağmen, sergilediği futbolla gelecek haftalar adına camiaya umut verdi. Ligde iç saha lideri Balıkesir temsilcisi karşısında atak futbol oynayan kırmızı-lacivertliler ilk deplasman galibiyetine çok yaklaşsa da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu. Bir topu direkten dönen İzmir ekibi, rakibe fazla pozisyon vermeyerek savunmada da başarılı bir performans sergiledi.



SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçı kazanmak için skor üretmek gerekiyor. Geçmiş haftalardaki en büyük sorunumuz buydu. Balıkesirspor karşısında iyi oynadık. Üç puan değil ama ciddi moral-motivasyon kazandık" dedi.



RAVİL KORKUTTU ALTINORDU'DA



Ravil, Balıkesir maçı öncesi ısınırken sol dizinde ağrı hissederek son anda ilk 11'den çıkarıldı. Ravil Tagir'in durumunun ciddi olmadığı ve Ümit Milli Takım'a katılacak olması nedeniyle riske edilmediği belirtildi.