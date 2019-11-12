Karşıyaka ile devri alem

Pınar KSK Iligde ve Avrupa’da 44 günde 12 maça çıktı. Binlerce kilometre yol kat eden İzmir ekibi bu süreçte 10 maçı kazanıp sadece 2 kez yenildi

İzmir'in basketboldaki öncü kulübü Pınar Karşıyaka oldukça yorucu bir sezon başlangıcı yaptı. Hem INFG Basketbol Süper Lig'de, hem de FIBA Avrupa Kupası'nda birbirinden zorlu maçlara çıkan İzmir temsilcisi 28 Eylül'de Bandırma Basket deplasmanı ile başlayan müthiş yolculuğuna 5'i Avrupa kupası, 12 maç sığdırdı. Kaf-Kaf böylesine bir maratonda adeta imkansızı başarıp 10 maçı kazanıp 2 yenilgi yaşadı. ING Basketbol Ligi'nde 6'da 6 yapan Kaf- Kaf ilk yenilgisini son maçta Bahçeşehir'den aldı ama liderliğini sürdürdü.



ZİRVEYE OYNUYORLAR



44 gün önce başlayan yolculuğun ilk durağında FIBA Avrupa Kupası Elemeleri'nde Boras Basket'i her iki maçta da yenip gruplara kalmayı başaran Kaf-Kaf, grup maçlarında ise Excelsior Brussels'i ve Donar Groningen'i yenip sadece Spirou Charleroi'e mağlup oldu. Kaf-Kaf Belçika'da 81-76 yenildiği Spirou Charleroi ile yarın Karşıyaka Spor Salonu'nda 20.00'de karşılaşacak. Daha sonra 16 Kasım'da evinde bu kez Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırlayacak olan Pınar Karşıyaka, dört gün sonra ise Donar Groningen maçı için Hollanda'ya gidecek. Bu maçın ardından da 24 Kasım'da Afyon Basket'e konuk olacak yeşilkırmızılılar 11 gün içerisinde 4 zorlu maça daha çıkacak.



UFUK SARICA HİÇ DİNLENMEDİ



Tarihi başarılar yaşadığı Pınar Karşıyaka üç yıl aradan sonra geri dönen Başantrenör Ufuk Sarıca hiç dinlenmeden takımıyla maçtan maça, zaferden zafere koşuyor. Aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörü olan Sarıca, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ardından dinlenmeden İzmir'e gelmiş ve Pınar Karşıyaka ile çalışmalara başlamıştı.