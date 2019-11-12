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'da kayıplarda

Menemenspor'da Galip Güzel kayıplarda

12.11.2019, 14:14

1'inci Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara çeviren Ekol Göz 'da sezon başında büyük umutlarla edilen , yedek kulübesini mesken tuttu.

Osmanlıspor'dan transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu son 6 maçta sadece 8 dakika forma şansı bulabildi. Yıllık 800 bin TL ücretle anlaştığı sarı-lacivertli takımın maliyeti en yüksek futbolcusu olan Galip, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Teknik heyetin gözüne giremeyen 32 yaşındaki futbolcu 12 maçta sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

DHA

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