Altay’da panik yok

TFF 1. Lig'de üst üste Ekol Göz Menemen, deplasmanda Hatay ve son olarak Karagümrük'e kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Altay'da kurmaylar milli maç arasında yaralarını sarıp yoluna devam etmek istiyor.

TFF 1. Lig'de üst üste Ekol Göz Menemen, deplasmanda Hatay ve son olarak Karagümrük'e kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Altay'da kurmaylar milli maç arasında yaralarını sarıp yoluna devam etmek istiyor. Arka arkaya aldıkları kötü sonuçların can sıkıcı olduğunu ancak yenildikleri tüm maçların hiçbirinde rakibine ezilmediklerinin altını çizen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınılar, "Paniğe gerek yok. Son üç hafta takım halinde çok iyi mücadele ettik. Bireysel hatalardan goller yedik ve bireysel hatalardan goller kaçırdık. Onların hepsinin çok çalışarak üstesinden geleceğiz. Bu oyuncularla buralara geldik. Bu oyuncularla hedefe yürüyeceğiz" dedi. Ligde kopmalar olmadığını zirve yarışındaki iddialarının sürdüğünü belirten siyahbeyazlı ekibin tecrübeli teknik patronu, "Play-Off hattıyla 3 puan , ilk 2 ile aramız da 4 puan fark var. Son üç haftayı puansız kapatarak belki liderlik koltuğu fırsatını kaçırdık. Ancak yakalayacağımız seri ile hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Benim ekibine güvenim tam" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ