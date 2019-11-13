Ci Group Buca istikrar arıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası Play-Off hattından çıkan ve teknik direktör Nihat Balan'la yollarını ayıran Ci Group Buca, sezon başından bu yana istikrarlı bir tablo çizemedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası Play-Off hattından çıkan ve teknik direktör Nihat Balan'la yollarını ayıran Ci Group Buca, sezon başından bu yana istikrarlı bir tablo çizemedi. Sadece bir kez üst üste 2 maç kazanan sarılacivertli ekip, oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 5 yenilgi alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Buca ekibi pazar günü evinde Yeni Orduspor'u ağırlayacak. Öte yandan Ci Group Buca'da Başkan Cihan Aktaş, sportif direktörlük görevine Tolga Doğantez'i getirdiklerini açıkladı. Başkan Aktaş, "Biz bir proje takımıyız ve hedeflerimize uygun uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknik adamla anlaşacağız. Acelemiz yok" dedi.