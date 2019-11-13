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'da ! Başkan yardımcısı istifa etti

Denizlispor'da flaş istifa! Başkan yardımcısı Taner Atilla istifa etti

13.11.2019, 11:47

Başkan Yardımcısı , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Taner Atilla, "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum" dedi

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Atilla, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.


Denizlispor'daki görevinden ayrıldığını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum Denizlispor yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum. Birlikte görev yaptığım ve bugüne kadar kulübe destek veren, hizmet eden kulüp başkanlarıma ve yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım kulüp personellerine, teknik direktörlere ve sportif direktörlerimize teşekkür ediyorum."

AA

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