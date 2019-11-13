Galatasaray’da seçim kaosu

Avukatlar, başkan Mustafa Cengiz'in seçim kararı almamakta direndiğini, ancak bir üyenin başvurusuyla, seçim gündemli olmak üzere bir kayyum atanmasına karar verilebileceğini söyledi

Galatasaray'da seçim tartışmaları yeniden alevlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan istinaf kararında, ibrasızlık nedeniyle konulan tedbir kararının kaldırılması ve sadece davacıların seçime katılabileceği konusunda hüküm koyması, sarı-kırmızılıları karıştırdı. Başkan Mustafa Cengiz, 'Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor' derken hukukçular tehlikeyi işaret etti. Sarı-kırmızılı yönetimin seçime gitmemesi durumunda mahkemeye başvurulabileceğini, bu makamın da seçim için kayyum atayacağını işaret eden hukukçular, "Ben yaptım oldu tavrı zarar veriyor. Seçimi yapmamak ne kadar yanlış ise kayyum yolu ile yaptırmak da o kadar yanlıştır" dedi. Spor Hukuku Uzmanı Avukat Alpay Köse, seçim kararının çıkmaması halinde üyelerin kayyum talep edebileceğini belirtti.



CENGİZ ADAY OLAMAZ



Alpay Köse, "9 kişinin davası bir araya toplandı. Ancak bunlardan zaten 7 tanesi teminat olarak yatırılması gereken parayı zamanında yatırmadı. Bu haklar düşmüş olmasına karşın duran bir tedbir kararı var. Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar tedbiri kaldırdığı için yerel mahkeme diğer tedbir kararlarını kaldırmak zorunda kalacak. Dolayısıyla Galatasaray'ı seçim bekliyor. Mustafa Cengiz'in de aday olma yolu kapalı" diye konuştu.



CİM-BOM'DA KRİTİK İKİ GÜN



Galatasaray yönetimi, bugün divan kurulu yarın da mahkeme sebebiyle 2 kritik günü üst üste yaşayacak. Divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısına başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katılacak. Söz alacak üyelerin sert eleştiriler yapması beklenen toplantıda, yarınki mahkemeden çıkacak kararın da gündeme gelebileceği belirtildi. Seçim yapılıp yapılmayacağı ise yarın Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak.



RODRİGUEZ'İ İSTİYORLAR



Galatasaray, devre arasında sol beke takviye yapmak için harekete geçti. Nagatomo, Emre Mor, Seri ve Selçuk İnan'ı devre arasında gönderecek olan sarı-kırmızılı ekip, Monaco'dan Onyekuru ile Milan'dan Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelerini sürdürürken, gündeme bomba gibi bir isim düştü. İstanbul temsilcisi İtalyan devi Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Ricardo Rodriguez'i de gündemine aldığı öne sürüldü. İtalyanların gündeme taşıdığı habere göre devre arasında Milan'dan ayrılacak olan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da yer aldığı belirtildi.

Milan'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen 27 yaşındaki oyuncuyu maliyetinden kurtulmak için uygun şartlarda bırakacağı iddia edildi. Sol bek, sol açık ve stoperde forma giyebilen Ricardo Rodriguez, bu sezon Seri A'da 4 kez Milan forması giyebildi.