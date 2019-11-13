Göztepe golcü peşinde

Gol yollarında sorunlar yaşayan Göz-Göz’de yönetim Krasnodar’dan Manuel Fernandes ve Lille’de forma giyen Loic Remy ile temasa geçti

Süper Lig'de bu sezon iyi futbolunu bir türlü skora yansıtamayan ve gol yollarında büyük problemler yaşayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Eren Derdiyok ve Jerome'den bir türlü verim alamayan iki yıldız isim üzerinde duruyor. Kulübe yakın çevreler Göztepe'nin Fransa'da Lille forması giyen Loic Remy'yi transfer etmek için temasa geçtiğini iddia etti. Fransız futbolcunun Lille ekibiyle sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Göztepe'nin elini güçlendiriyor. Göztepe yönetiminin bir diğer hamlesi de daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes oldu. Yönetim 2. yarıda hizmete girmesi beklenen Gürsel Aksel Stadı'nı iki ünlü yıldız ile açmayı planlıyor. Krasnodar'da forma giyen Fernandes de İzmir ekibinde oynamayı çok istediğini bildirmişti.



GOLCÜLER SINAVDA



Fernandes ve Loic Remy'nin Göztepe'ye gelmesi halinde Eren, Jerome, Deniz ve Ege ile birlikte takımdaki golcü sayısı 5'e yükselecek. Bu durumda bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Göztepeli 4 futbolcunun kaderi ise kalan maçlardaki performansı ile belli olacak.



KARİYERİ ÇOK PARLAK



Fransız golcü Remy'nin kariyeri oldukça parlak. 32 yaşındaki futbolcu daha önce Lyon, Lens, Marsilya, N.United, Chelsea, Getafe ve Las Palmas gibi kulüplerde forma giydi. Chelsea'de İngiltere Premier Lig, Marsilya'da Fransa Kupası şampiyonluğu yaşayan Remy kariyerinde 368 maçta 123 gol kaydetti. Fransa Milli Takımı'nda da 22 maçta 5 golü bulunan Remy, bu sezon Lille'de 6 maçta 3 gol attı.



GOLCÜLER SUSTU YERLİLER COŞTU



Göztepe'nin golcülerinden Cameron Jerome sadece 1 gol atarken büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok hiç gol atamadı. Göz- Göz'ün gol yükünü ise orta saha ve savunma oyuncuları çekti. Göz-Göz'de defans oyuncuları Berkan ve Alpaslan ile orta sahadaki yıldızları Soner ve Napoleoni 2'şer Serdar ise 1 gol kaydetti. Yabancı oyuncularından da gol verimi alamayan Göz-Göz'de sadece Napoleoni 2 gol üretirken ligde ve kupada atılan 16 golün 14'ünde yerli futbolcuların imzası var.



GÖZ-GÖZ'ÜN DERDİ GOL



Milli aranın ardından 24 Kasım'da deplasmanda zirve mücadelesi veren Alanyaspor'a konuk olacak olan Göztepe deplasmandaki gol sıkıntısını bu maçta çözmek istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut futbolcularına ara dönemde bol bol gol çalışması yaptıracak. Göz-Göz 11 maçta Süper Lig'in deplasmanda en az gol atan takımı oldu. Sarı-kırmızılılar bu sezon dış sahada 5 maçta sadece 3 gol atabildi.



YILDIRIM GELİYOR



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yarın Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin yapımı süren yeni stadında incelemelerde bulunacak. İhalesi TOKİ tarafından 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL bedelle yapılan stadın temelini, Başbakanlığı döneminde 9 Eylül 2017'de atan Binali Yıldırım, bu sezonun ikinci yarısında açılacak stattaki inşaat ile ilgili bilgiler alacak. 95 yıllık tarihinde ilk kez, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adı verilen kendi stadına kavuşmak için gün sayan Göztepe, stat açılışını Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacağı ikinci yarının ilk iç saha maçında yapmayı planlıyor.