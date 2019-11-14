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’da bir numaralı sorun

Altay’da bir numaralı sorun
Giriş Tarihi: 14.11.2019

1. Lig takımlarından 'da teknik heyet bu sezon kaleci tercihi konusunda istikrar sağlayamadı. Siyah-beyazlı takımda eldivenler Aydın ve Emre arasında gidip geldi.

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da teknik heyet bu sezon kaleci tercihi konusunda istikrar sağlayamadı. Siyah-beyazlı takımda eldivenler Aydın ve Emre arasında gidip geldi. Ligin ilk 2 haftasındaki Ümraniye ve İstanbul (D) maçlarında kaleyi Aydın korudu. 3. haftadaki Balıkesir maçında görevi devralan Emre, Bolu (D), Keçiörengücü, Adana (D), Bursa, Altınordu (D), Ekol Göz Menemen ve Hatay (D) karşılaşmalarında ilk 11'de forma giydi. Yaptığı başarılı kurtarışlara rağmen zaman zaman yediği hatalı goller nedeniyle hedef tahtası haline gelen Emre, geçen haftaki Karagümrük maçında ilk 18'e bile alınmadı. Teknik heyet ilk 11'de Aydın'a forma verirken, yedek kaleci olarak Cihan kulübede görev bekledi. Aydın ve Emre güven veren bir performans sergileyemedi. Ligde hiçbir maçta oynamayan Cihan ise sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynanan Mardin Büyükşehir Başakspor randevusunda şans buldu.

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