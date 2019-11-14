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Altınordu bilet kesti

Altınordu bilet kesti
Giriş Tarihi: 14.11.2019

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da sezon başında ’nden edilen orta saha oyuncusu gözden çıkarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir gözden çıkarıldı. Teknik heyetin kendisini toparlaması için geçen ay 10 gün özel izin verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, ek olarak 10 gün daha izin verildi. Bu sezon sadece ligde iç sahadaki Fatih Karagümrük ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 1922 Konyaspor maçlarında forma giyen gurbetçi futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. PSV ve Porto altyapılarında yetişen ve bir dönem ismi Galatasaray'la anılan Engin'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ara transfer döneminde feshedilmesi gündeme geldi.

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