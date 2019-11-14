Pınar Karşıyaka şov yaptı

Pınar Karşıyaka taraftarı önünde Spirou Basket'i 39 sayı farkla 92-54 yendi. FIBA Euro Cup E Grubu 4. Hafta maçında Spirou Basket’i farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka liderlik koltuğuna kuruldu

FIBA Europe Cup E Grubu 4. Hafta maçında Pınar Karşıyaka taraftarı önünde Spirou Basket'i 39 sayı farkla 92-54 yendi. Grupta liderliğe yükseldi. Maçın ilk 5 dakikasını yeşil-kırmızılılar 15-4 üstün geçti. İlk çeyrek yeşil-kırmızılı ekibin 15-14 üstünlüğü ile geçildi.



MAÇ BOYUNCA ÜSTÜN OYNADI



2. periyotta konuk ekip maça ortak olmak istese de Pınar Karşıyaka pota altından bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü bırakmadı. Devreyi 47-31 ev sahibi ekip üstün girdi. KSK 3. çeyrekte müthiş taraftar desteği, başarılı savunması ve etkili hücumlarıyla rakibini sahadan sildi. Son çeyreğe 71-41 önde girdi. Son bölümde de üstün oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka maçtan 92-54 galip ayrıldı.



TARAFTAR YERİNİ ALDI



Pınar Karşıyaka'nın hafta içi oynadığı hafta izi mesaisinde taraftarı solundaki yerini aldı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeşilkırmızılı kulübün Divan Başkanı Fatih Diniz ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro halinde maçı takip etti. İzmir ekibi dün Avrupa kupalarında 213. maçını oynadı. Geride kalan 212 maçta 109 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 16 bin 735 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 478 sayı gördü.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ