Akhisar iki fire verdi!

TFF 1. Lig'de son 3 maçtır galip gelemeyip zirve hedefini ıskalayan Akhisarspor, milli maçlar için takıma verilen izinden sonra antrenmanlara 2 fireyle başladı. Akhisar’da Sokol ve Musa Nizam bir ay yeşil sahalardan uzak kalacak

TFF 1. Lig'de son 3 maçtır galip gelemeyip zirve hedefini ıskalayan Akhisarspor, milli maçlar için takıma verilen izinden sonra antrenmanlara 2 fireyle başladı. Yeşil-siyahlılarda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen Sokol Cikalleshi ve yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan Musa Nizam, 3 hafta takımdan ayrı kalacak.



MORAL VERMEK İÇİN KATILDI



Cikalleshi, sakatlığına rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçlarının kadrosuna arkadaşlarına moral vermek için katıldı. Milli ara dönüşü Altay maçını kaçıracak ikilinin daha sonra antrenmanlara başlaması bekleniyor. 12. haftada Altay'la evinde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde milli arayı değerlendirmek istiyor.



AĞIRLIĞINI KOYACAK



Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Devreye kadar kalan 6 maçta lige ağırlığımızı koyacağız" dedi. Altıparmak, "İlk yarıyı üst sıralarda bitirmemiz şart. Ligde haftalarca zirve hattındaydık. Son 3 maçta 28 net pozisyonumuz var ancak galip gelemedik. İyi bir tempo yakaladık ve artık bunu skorlara da tekrar yansıtacağız. Ara transfer döneminde gerekli gördüğümüz birkaç takviyeyi yaparak Süper Lig hedefine yürüyeceğiz" dedi.

KENAN MOLLA