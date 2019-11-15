Horoz yargıda

Eski yöneticilerden Yasin Özpek ve Hasan Önder, başkan Ali Çetin ve yardımcısı Taner Atilla hakkında dernekler kanununa göre usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa başvurdu, camia kaynamaya başladı

Yukatel Denizlispor'da, başkan Ali Çetin'in kulübün gelirleri için koydurduğu 100 Milyon TL'lik temlik konusu, iki eski yöneticinin suç duyurusu ile yargıya taşındı. Daha önce yöneticilik yapmış olan isimler Yasin Özpek ve Hasan Önder, kulüpte yaşanan temlik konusu hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı. Özpek'in sosyal medyadan yaptığı ve başkan Çetin ile yardımcısı Taner Atilla'yı hedef alan paylaşımı sonrasında ortam gerildi, camia çalkalanmaya başladı. Çetin, basın toplantısı yaparak 100 Milyon TL'lik temliği koyduklarını kabul etmiş, 14 milyon lirasının kendi alacağı olduğunu açıklamıştı. Özpek, yapılan usulsüzlüğün büyük olduğunu belirterek, dernekler kanununa göre suç teşkil ettiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



HASAN ÖNDER DE BAŞVURDU



Denizlispor'un eski yöneticisi Hasan Önder de Yasin Özpek'in ardından suç duyurusunda bulundu. Önder, Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik. Haksız temlik koyma' suçunu işlediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.



PARALAR NE OLDU BAŞKAN?



Eski yönetici Hasan Önder, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup şikayetçi olduğunu açıkladı. Denizlispor'un sponsoru olan Yukatel'den ayrı ayrı 500 ve 750 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin Euro'yu başkan Çetin'in kendi hesabına geçirdiğini iddia eden Önder, bu paraların çarçur edildiğinin altını çizdi. 100 milyon TL kulübe para vermediği halde temlik koyduran Çetin'e tepki gösteren Önder, "Alacağının 13-14 milyon TL olduğunu söyleyip 100 milyon TL temlik koyması kanun dışıdır. Ayrıca Yukatel'den gelen para kulüp hesabı yerine kendi hesabına geçirmiştir. Bu paralar erimiştir!" diye konuştu.



ALİ ÇETİN SUÇLU



2017 yılının Eylül ayında Denizlispor başkan yardımcısı olduğunu ve görevini 2.5 yıl yaptıktan sonra 2 ay önce istifa ettiğini söyleyen Hasan Önder, kulüpten 300 bin TL alacağı olduğunu ve tahsil edemediğini belirtti. Önder, "Bu şekilde Ali Çetin, Dernekler Yasası'nın 32. maddesinin f bendi yollamasıyla TCK'nın 155/2 maddesinde belirtilen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Gelirlerden gelecek paralar doğrudan Çetin'e ödenecektir. Ayrıca Denizli esnafından toplanan yardım amaçlı paralar makbuz koçanlarında bulunmayıp kulübün hesabına aktarılmamıştır. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

SEBAHATTİN ALP