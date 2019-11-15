Menemen'in kayıp yıldızları

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da sezon başında kadroya büyük umutlarla transfer edilen Galip Güzel, Halil İbrahim, Ibrahim Sangare ve Diakite kayıplara karıştı

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da sezon başında kadroya büyük umutlarla transfer edilen Galip Güzel, Halil İbrahim, Ibrahim Sangare ve Diakite kayıplara karıştı. İlk 11'de düzenli olarak forma giyemeyen tecrübeli futbolcular bugüne kadar ortaya koydukları futbolla hayal kırıklığı yaşattı. Sezona banko başlayan Fransız stoper Diakite ve kanat oyuncusu Sangare bekleneni veremeyince yedek kulübesinin yolunu tuttu. Sezonun ilk maçında Giresun'a gol atan Halil İbrahim ve ligin en tecrübeli isimlerinden Galip de kulübeye mahkum kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMA