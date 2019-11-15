  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemen'in kayıp yıldızları

Menemen'in kayıp yıldızları

Menemen'in kayıp yıldızları
Giriş Tarihi: 15.11.2019

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden 'da sezon başında kadroya büyük umutlarla edilen , , Ibrahim Sangare ve Diakite kayıplara karıştı

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da sezon başında kadroya büyük umutlarla transfer edilen Galip Güzel, Halil İbrahim, Ibrahim Sangare ve Diakite kayıplara karıştı. İlk 11'de düzenli olarak forma giyemeyen tecrübeli futbolcular bugüne kadar ortaya koydukları futbolla hayal kırıklığı yaşattı. Sezona banko başlayan Fransız stoper Diakite ve kanat oyuncusu Sangare bekleneni veremeyince yedek kulübesinin yolunu tuttu. Sezonun ilk maçında Giresun'a gol atan Halil İbrahim ve ligin en tecrübeli isimlerinden Galip de kulübeye mahkum kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen'in kayıp yıldızları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN