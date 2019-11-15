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Pınar Karşıyaka her yerde zirvede

Pınar Karşıyaka her yerde zirvede
Giriş Tarihi: 15.11.2019

E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini 'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek alan Pınar Karşıyaka hem ligde, hem Avrupa'da liderlik koltuğunda

ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı. Süper Lig'den sonra İzmir'e lider gelen rakibinden koltuğu alıp Avrupa'da da liderliği tek başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedeflediği Europe Cup'ın en iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı. Yeşil-kırmızılı basketbolcular ezici galibiyetin ardından liderliği salonu tribünleri tek tek gezerek taraftarlarıyla kutladı. Kaf- Kaf, haftaya Groningen'i Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2. turu garantileyecek. Karşıyaka, 2008 yılında Bandırma'da oynanan Banvit-Karşıyaka maçına giderken mola verdikleri Balıkesir'deki bir tesiste çıkan kavga sonucu pompalı tüfekle vurularak ölen taraftarı Özgür Soylu'yu unutmadı

ÖZGÜR UNUTULMADI

Soylu'nun 11. ölüm yıldönümü olan Cumartesi günü İzmir'de oynanacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray karşılaşmasında tüm Karşıyaka taraftarları maça siyah tişört giyerek gelme hazırlığı yaparken, kulüp yönetimi de 50 TL satışa çıkacak tam biletlerin 10 TL'sini Soylu'nun ailesine verme kararı aldı.

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